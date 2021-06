Mandava frena: “Ho intenzione di rispettare il contratto con il Lille”

Reinildo Mandava, protagonista delle voci di mercato del Napoli insieme a Emerson Palmieri, mette un freno proprio a queste voci.

Ai microfoni di A Bola ha parlato così:

“Non ho la testa sul Napoli. In questo mom ento sono più concentrato sul riposo e su questo periodo in cui abbiamo festeggiato il titolo. Ho un contratto con il Lille fino al 2022 e ho intenzione di rispettarlo, senza pensare alla possibilità di partire. Ho imparato da mia madre che con il lavoro duro le cose e i salti in avanti accadranno naturalmente.“

