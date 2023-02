Mandorlini: “Le insidie per il Napoli per stasera riguardano la fiducia ritrovata del Sassuolo”

Andrea Mandorlini, allenatore ex Sassuolo, è intervenuto a Radio Marte in ‘Marte Sport Live’. Queste le sue dichiarazioni.

“Le insidie per stasera riguardano innanzitutto la ritrovata fiducia dei neroverdi. Ultimamente la squadra di Dionisi sta facendo bene, ha ritrovato la sua identità e sicuramente avrà una motivazione speciale, quella di provare a battere il Napoli. Del resto tutte le squadre in questo momento hanno l’ambizione di fermare la capolista, la squadra dei record, da’ l’idea anche della forza del Napoli, che ha tante armi e componenti positive per non sbagliare neanche la gara di questa sera. Non credo che un piccolo turn over infici la prestazione degli azzurri. La rosa profonda consente qualche rotazione, la partita non è semplice ma il Sassuolo ti consente di giocare.”

