Mandzukic in dubbio, il Milan spera di recuperarlo per il Napoli

Mario Mandzukic potrebbe tornare a disposizione per la gara contro il Napoli in programma domenica prossima a San Siro. Al massimo – scrive La Gazzetta dello Sport – si andrà al successivo giovedì europeo (ritorno degli ottavi con il Manchester sempre al Meazza). Senza Ibrahimovic, il centravanti croato diventa fondamentale e il Milan si attende finalmente un contributo in zona gol.

