Manfredi a KKN: “Festa Scudetto? Ragioniamo insieme al Napoli, l’evento ci fa gioire ma preoccupa un po’. Eintracht? Faccio un appello…”

Il Sindaco di Napoli Manfredi è intervenuto ai microfoni di Radio KissKissNapoli. Di seguito le sue dichiarazioni.

“Stiamo ragionando insieme al Napoli, al prefetto e al questore per avere una festa scudetto bella e in sicurezza. E’ un evento che ci fa gioire e ci preoccupa un po’

Vogliamo fare più eventi in città, in modo da avere più luoghi in città dove si festeggerà.

Napoli è grande e ha tanti luoghi belli per far partecipare tante persone alla festa e farlo in sIcurezza.

Star internazionale? De Laurentiis ci tiene molto all’internazionalizzazione del Napoli, ma è la festa della napoletanità e ci saranno tanti artisti della nostra terra.

Ho manifestato le mie preoccupazioni alle autorità per quello che potrebbe succedere in città con i tifosi dell’Eintracht. E’ mio dovere tutelare i cittadini per evitare che possano essere coinvolti in avvenimenti spiacevoli.

C’è grande apprensione ma mi appello ai napoletani: Napoli è una città civile e deve dimostrarlo isolando i violenti e non accettando eventuali preoccupazioni.”

