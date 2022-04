Manfredi: “Nuovo stadio? Aperti a tutto, ma serve volontà del Napoli. Vogliamo dare una casa dignitosa ai tifosi”

A Radio Punto Nuovo, nel corso della trasmissione Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli.

“La sconfitta contro la Fiorentina è stata inaspettata. Sembra che quando c’è il momento per il passo decisivo non si arrivi alla meta. Nulla è ancora perso e mi auguro che le prossime partite siano di maggiore soddisfazione. L’obiettivo è raggiungibile, non possiamo perdere quest’occasione. Impianti sportivi a Napoli? C’è un bando del PNRR che limita a pochi di fare domanda per un impianto di nuova costruzione, un altro di ristrutturazione. Sono risorse che entreranno nel sistema e ci aiuteranno a dare un contributo soprattutto per la ristrutturazione di qualche impianto che è maggiormente in difficoltà. Stiamo facendo un ragionamento più complessivo col CONI, Sport e Salute e le federazioni sportive per avere una possibilità di gestione e interventi di manutenzione fatti con loro. Facciamo un ragionamento affinché ci mettano a disposizione risorse per gestione ordinaria e manutenzione ordinaria di cui abbiamo molto bisogno. Statua Maradona? C’è un piedistallo abbastanza significativo e ci serve la progettazione definitiva, siamo in attesa di quella. Per gli interventi di manutenzione c’è un finanziamento disponibile per la copertura, per la sostituzione di una parte dei cupolini che sono ammalorati. Prima però abbiamo da fare un finanziamento che vorremmo destinare alla manutenzione straordinaria alle opere per la struttura in cemento armato dello stadio dove ci sono degli stacchi, delle cadute. Per mettere tutto in sicurezza. Parliamo di risorse di alcuni milioni di investimento. Chiaro che ci vorrebbe un intervento per la manutenzione straordinaria, cerchiamo nuove risorse per riuscirci. Nuovo stadio? Guardando quanto sta accadendo in altre città (ad esempio a Milano) il motore principale è la squadra di calcio, la volontà della società di ristrutturare o costruire un nuovo stadio. Siamo aperti a qualsiasi tipo di ragionamento. L’interesse primario che abbiamo è dare una casa dignitosa alla squadra del Napoli, ma anche un luogo che sia per i tifosi confortevole. Non è un’operazione che può fare solo l’amministrazione comunale, ci vuole anche la volontà e la decisione della squadra di calcio. Purtroppo il Collana è di proprietà regionale, c’è il contenzioso tra la Regione e la società di gestione. Ormai si trascina avanti da anni. Per noi è una grande perdita, era uno stadio molto importante per la città. Mi auguro si arrivi ad una definizione del contenzioso, ma noi non ne siamo minimamente parte. Per il tennis Napoli ha una grande tradizione. Siamo in stretto contatto con il circolo, anche per risolvere alcuni problemi pregressi. Quest’anno ci sarà il torneo internazionale di Napoli, tornerà ed è nostra intenzione sostenere quest’iniziativa così da avere Napoli nel circuito ATP, che è una cosa molto importante per la città. Il tennis rappresenta uno sport molto diffuso e dà anche un ritorno di immagine sulla città molto importante. È una cosa che sosterremo sicuramente. Faccio gli auguri a tutti i radioascoltatori di una buona Pasqua. Malgrado la pandemia c’è tanta voglia di pace, serenità familiare e anche divertimento. Mi auguro sia arrivato il momento. I dati sul turismo sono importanti, abbiamo il tutto esaurito a Napoli tra accoglienza alberghiera e gli arrivi Capodichino. Anche per i prossimi mesi. C’è tanta voglia di Napoli dall’Italia e dall’estero. Siamo al lavoro per rafforzare le attività di promozione, le attività culturali e per garantire servizi di qualità ai turisti che arriveranno. La strada è ancora lunga ma i primi segnali ci sono e ci fa piacere”.

