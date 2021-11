Il Sindaco Gaetano Manfredi ha parlato della Statua di Maradona, dove oggi c’è stata la colata definitiva a Nola.

Queste le sue parole:

“E’ un momento importante perchè ritorna un’immagine di Diego nello stadio che ha visto le sue gesta e questo è un modo non solo per ricordarlo, ma per guardare al futuro della squadra e di una città che è legata visceralmente al calcio e a quello che è stato il suo più grande interprete.”

