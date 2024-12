Manfredi sul futuro dello Stadio: “Parliamo con il club”.

MANFREDI A RADIO CRC: «Maradona a De Laurentiis? Operazione possibile: con il presidente c’è unità di intenti. Quanto costa? Sicuramente più di 150 milioni»

Oggi su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

Di seguito le sue parole:

«Quest’anno abbiamo aperto la linea 6 della metropolitana, quella che collega piazza municipio e piazzale Tecchio, abbiamo aperto l’ascensore di Monte Echia che sta andando benissimo tanto che abbiamo fatto più di 5mila presenze e abbiamo ampliato alcuni cantieri molto importanti come le vele di Scampia e l’Albergo dei poveri.

A Capodanno dobbiamo essere prudenti e cerchiamo di usare fuochi legali. Evitiamo di trasformare una grande festa in una tragedia.

Invitiamo tutti i napoletani all’1.30 sul lungomare per assistere ai fuochi. In Piazza avremmo il concerto di capodanno che è dedicato a Pino Daniele e dalle 2 in poi ci sarà sul lungomare la discoteca con molti nomi internazionali..

Quest’anno dobbiamo buttare giù le tante guerre che hanno commesso tante vittime e sofferenze. Speriamo in uno spiraglio di pace. Dobbiamo buttare le armi e tutto questo uso eccessivo delle armi.

Misure di sicurezza? Siamo stati in Prefettura. Intensificheremo i controlli in questo periodo natalizio. Le famiglie devono controllare più i ragazzi e invitarli ad essere più prudenti. Abbiamo alzato il livello di sicurezza e si stanno disponendo una serie di presidi fissi in alcuni luoghi di maggiore afflusso pedonale.

Io credo che il nostro obiettivo sia quello di riqualificare lo Stadio Maradona. È un patrimonio immateriale della città. Io e De Laurentiis ci parliamo. Vediamo l’impegno del governo se farà un intervento straordinario per facilitare l’opera dal punto di vista finanziario.

La valutazione la dobbiamo fare tutti insieme. La società è un elemento fondamentale sulla scelta degli interventi da fare. Il Napoli gioca allo Stadio Maradona.

Noi dobbiamo partire dagli stadi che abbiamo poi se ci rendiamo conto che le cose non sono realizzabili possiamo valutare altre opportunità.

Per acquistare il Maradona Il Napoli deve mettere più 150 milioni e alla fine del percorso può ottenere la proprietà poiché anche la legge lo prevede.



L’ho detto anche a De Laurentiis Se ci sono degli investimenti importanti che giustificano l’eventuale cessione in proprietà questo è possibile.

Ci vuole una valutazione dell’agenzia delle entrate. Maradona di proprietà del Napoli? È possibile, serve un progetto da parte di un proponente. Ripeto: con De Laurentiis ne parliamo spesso.

Nella valutazione non rientra solo lo stadio, ma anche le aree perimetrate che dipendono dal progetto che viene messo in atto.

Se non c’è la proposta non possiamo fare la valutazione. Ci deve essere anche una convenienza economica da parte della società. Noi come Comune di Napoli facciamo il più possibile per realizzare un progetto.

Campo Sportivo? Dipende dalla richiesta della società. L’area dipende da quanti campi si vogliono fare. Se c’è una disponibilità, noi siamo disponibili. Noi abbiamo dato disponibilità anche su Bagnoli. Io sono sempre stato aperto nel rispetto delle leggi.

Progetto AreaNapoli? La città ha bisogno di un nuovo palazzetto dello sport. La procedura sta andando avanti, abbiamo fatto tutte le procedure preliminari e abbiamo avuto tutte le procedure.

Questa è la Napoli che vogliamo ma bisogna lavorare e non solo sognare. Noi ci stiamo lavorando. Abbiamo bisogno di infrastrutture e le dobbiamo realizzare

Sull’ippodromo abbiamo approvato un project financing che prevede la riqualificazione. All’Interno di questo progetto c’è anche un’arena che dove si possono fare concerti

Napoli ha bisogno di investimenti. C’è grande interesse sulla città e tutti questi investimenti dimostrano che c’è intenzione di investire sulla città. Siamo preoccupati di garantire una crescita economica che consenta a Napoli di essere la città su cui investire per il futuro. Noi vogliamo dare una grande opportunità ai nostri giovani. Vogliamo garantire la crescita economica della città».

