Manifestazione dei gruppi organizzati del tifo napoletano per protestare contro il divieto di trasferta,

Un corteo composto da circa 400 persone composto dai gruppi organizzati della Curva A e della Curva B ha manifestato al cento di Napoli.

La protesta tesa a rivendicare il diritto di trasferta nel corso dei match disputati dal Napoli.

La manifestazione si è svolta correttamente ed una piccola rappresentanza di tifosi é stata ricevuta dal sindaco Manfredi che ha ascoltato le loro rimostranze.

