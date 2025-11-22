Manna: “A Bologna brutta partita ma siamo pronti a ripartire”

Giovanni Manna DS del Napoli ai microfoni di Sky prima di Napoli Atalanta: “Il cambio modulo. Una necessità”

Due settimane particolari, come le ha vissuto e che squadra avete ritrovato? “Sicuramente c’è stata tanta e troppa enfasi, tante cose sono state strumentalizzate. Va bene così. La squadra ha lavorato bene come sempre e come nel periodo delle nazionali. Ci siamo ritrovati giovedì, parliamo di confronto ma i confronti ci sono sempre, anche quando si vince. A maggior ragione abbiamo fatto una brutta partita a Bologna, perdendo contro una squadra forte. Ma siamo pronti per ripartire. Tante voci: dimissioni dell’allenatore, confronto con la società. E’ normale che c’è un confronto, si perde una partita e il mister ha lanciato un segnale d’allarme per alzare l’asticella e i livelli di tensione di tutti. Quindi non ci vedo nulla di male, siamo stati sempre uniti, coesi e compatti. Il nostro è un gruppo di ragazzi seri con valori e l’hanno dimostrato l’anno scorso e l’hanno dimostrato quest’anno, quindi siamo tranquilli”.

Nuovo sistema e Lang dal 1’ per essere più produttivi sotto porta? “E’ un tema di necessità perché non abbiamo centrocampisti, c’è solo Elmas in panchina e Vergara. Abbiamo avuto una moria di centrocampisti, quando abbiamo infortuni s’infortunano tutti nella stessa zona di campo. Anche l’anno scorso sugli esterni, quest’anno i difensori e poi in centrocampisti. A parte gli scherzi siamo tranquilli. Oggi Lang ha la possibilità di giocare titolare nella seconda volta in stagione, ci aspettiamo risposte. Se il mister lo fa giocare è perché ha fiducia. Ci aspettiamo risposte sul campo”.

Comments

comments