Manna a Dazn: “Lucca deve crescere, siamo convinti che abbia le caratteristiche giuste per giocare a Napoli”

Cos’è mancato contro il Benfica? “Stiamo giocando con gli stessi effettivi in questo periodo, viene difficile ruotare anche volendo. Per me ci sta, dopo un’insieme di partite giocate bene e vinte. In Champions se non vai al 100% puoi perdere. Ci sta, le partite sono tante, oggi abbiamo due giocatori in più. Giochiamo contro una squadra fisica“.

Cosa manca in Champions che invece ritrovate in campionato? “L’unica partita che abbiamo steccato è stata con il PSV, nelle altre meritavamo qualcosa di più. Siamo andati a fare una partita con un livello di energia inferiore. Nonostante ciò abbiamo creato occasioni importanti, non sono critico, anzi, il lavoro del mister è sotto gli occhi di tutti“.

Come sta andando Lucca? Quanto le piace Atta? “Atta è un giocatore forte, non devo dirlo io, è destinato ad una grande carriera. Per noi in questo momento è un calciatore proibitivo. L’Udinese ha sempre avuto giocatori forti. Lucca deve crescere, siamo convinti che abbia le caratteristiche giuste per giocare a Napoli. Però è importante che anche i giocatori capiscano cosa significa giocare in una piazza diversa e la determinazione che va messa tutti i giorni, non solo in campo, in partita“.