Manna a Sky sul mercato di Gennaio e Lorenzo Insigne…

Il DS del Napoli Giovanni Manna a Sky Sport nel pre-partita contro il Qarabag

“Lorenzo Insigne ?Abbiamo parlato con Lorenzo anche in estate, ma in questo momento abbiamo altre priorità. In mezzo al campo siamo contati, se faremo delle cose le faremo lì. Lorenzo è un giocatore forte…“.

Che mercato farete a gennaio?

“Noi abbiamo fatto un mercato importante in termini numerici e speso abbastanza, ma in mezzo al campo siamo in numero limitato. Gennaio è un mercato di opportunità, vedremo di farci trovare pronti“.

