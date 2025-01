Manna all’estero: esplora la pista Garnacho anche se non sarà facile

Sky Sport: il Napoli esplora varie strade ma il nome in cima alla lista resta Alejandro Garnacho del Manchester United

Antonio Conte lo ha fatto intendere: niente scommesse su giovani promesse, il Napoli ha bisogno di un giocatore già pronto, capace di inserirsi immediatamente negli schemi azzurri e di fare la differenza dal punto di vista tecnico. Un rinforzo di questo calibro è considerato indispensabile per mantenere alta la competitività e continuare a dare fastidio ai vertici della classifica. Il direttore sportivo Giovanni Manna non si trova in Italia ma è in missione all’estero, probabilmente per sbloccare trattative cruciali. La pista che porta a Garnacho rimane aperta, ma non sarà un’operazione semplice, considerando le richieste del Manchester United per il giovane talento argentino.

