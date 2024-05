Manna-Juventus ufficiale l’addio. Ora è il momento del Napoli.

La Juventus comunica la risoluzione consensuale del contratto con il DS ad ore atteso a Napoli.

L’Head of First Team saluta dopo cinque stagioni insieme.



Cinque anni che lo hanno visto prima occuparsi del Settore Giovanile bianconero in qualità di Responsabile dell’Under 19 e poi dell’allora Under 23 – oggi Next Gen – in veste di Direttore Sportivo,

con il primario obiettivo di fare crescere e maturare i tanti giovani presenti in rosa.

Ringraziamo Giovanni per il lavoro svolto con grande professionalità in questi anni insieme e gli auguriamo buona fortuna per il futuro.

