Manna: “Mercato di gennaio? Se ci saranno opportunità per migliorare la rosa lo faremo, ma ora non ci pensiamo”

Giovanni Manna, DS del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre partita contro la Lazio

Qual è il segreto di questo Napoli quando gioca in casa?

“Noi stiamo lavorando sempre solo su noi stessi, questo forse è il nostro segreto. Non guardiamo mai alla classifica o agli altri. Per noi è un percorso, ogni partita ha un valore, cerchiamo di costruire qualcosa importante sulla solidità, sul lavoro, sullo spirito di squadra. Queste sono le nostre prerogative”.

C’è già la possibilità nel mercato di gennaio di vendere Osimhen?

“Non ci ha chiamato assolutamente nessuno. Victor è un giocatore di proprietà del Napoli che sta giocando nel Galatasaray, ne stiamo parlando anche troppo. In questo momento non c’è assolutamente niente, siamo concentrati sul campo, abbiamo fatto tante operazioni nella sessione estiva e se avremo bisogno di fare delle cose saremo pronti come sempre. Quindi non stiamo ragionando su questa cosa in questo momento”.

Se ci dovesse essere il bisogno, il mercato di gennaio è aperto per puntellare la rosa?

“Oggettivamente noi siamo fortemente concentrati su quelli che sono i nostri impegni settimanali, quindi sul campionato. Se ci saranno opportunità per migliorare la rosa lo faremo, ma in questo momento non stiamo pensando a quello. Siamo concentrati sul campionato, oggi abbiamo una partita estremamente complicata contro un avversario forte, che cambia 9/11 giocatori rispetto a giovedì. Visto che si dice che noi abbiamo cambiato 11/11 loro cambiano 9/11. Quindi dobbiamo restare concentrati, è un avversario forte che sta facendo davvero bene. Vanno fatti i complimenti al mister che ha lavorato anche in passato sempre molto bene ed è riuscito ad arrivare in una piazza come la Lazio. Quindi siamo concentrati su questo, poi ripeto, il nostro compito è farci trovare sempre pronti e se ci sarà l’opportunità lo faremo”.

