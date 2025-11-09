Manna prima di Bologna-Napoli: “Abbiamo fatto fronte a diverse problematiche. Vogliamo continuare a dare fastidio sportivamente”

Giovanni Manna, DS del Napoli prima di Bologna-Napoli

A chi dà fastidio il Napoli? “Sicuramente il lavoro fatto finora è estremamente positivo, abbiamo fatto fronte a diverse problematiche. Vogliamo dare fastidio sportivamente, anche mediaticamente un po’ lo diamo, perché abbiamo un vincente come Conte in panchina. Quando arriva in una realtà come la nostra agli altri un po’ fastidio lo provoca. In futuro mi auguro di averlo più lontano possibile come avversario, perché è un allenatore che sposta gli equilibri e alza il livello di tutti. Noi stiamo cercando di crescere, come il Napoli ha sempre fatto, affidandoci a lui. Dobbiamo lavorare tanto. E’ un percorso iniziato l’anno scorso e sappiamo dove dobbiamo arrivare. Sono tappe, iniziamo questa partita da primi. Oggi è un avversario molto tosto, perché è una squadra molto forte. Sarà sicuramente una bella partita”.

Mancano i gol degli esterni, cosa devono fare Lang e Neres per avere più continuità e giocare di più? “David ha giocato spesso nelle ultime partite, sta trovando continuità anche Noa. Bisogna sempre farsi trovare pronti. 2-5-15-30 minuti, dall’inizio, sempre. Lavorare sempre in settimana bene e per la squadra e poi sono sicuro che i gol arriveranno. Elmas è un giocatore duttile, può giocare in tutte le posizioni del centrocampo e davanti. E’ stato acquistato per fare l’esterno, è un giocatore forte nell’uno contro uno, bravo nel gioco combinato, che calcia in porta. Lui se l’è guadagnato con le prestazioni, quello che devono fare gli altri e lavorare in funzione della squadra per giocare sempre di più. Il mister fa giocare chi risponde sul campo, giustamente, Elmas se l’è meritato in campo ed è quindi giusto che giochi”.

