Manna:”Sarà una partita lunga e dura bisognerà restare sul pezzo”.

A poco da fischio d’inizio della finale di Supercoppa Giovanni Manna ha parlato ai microfoni Mediaset della partita e del futuro di Lorenzo Lucca

“Partita da giocare siamo le massime espressioni della scorsa stagione e 

dobbiamo stare sul pezzo.

Romelu sta rientrando ma ci vuole pazienza e attenzione.

Lucca è forte ma deve alzare i giri non solo in partita ma anche in settimana, il suo futuro sta tanto a lui.

La partita di Bologna ha segnato un po uno spartiacque soprattutto ci ha ricompattato ed ora siamo più uniti che mai

