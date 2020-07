Kostas Manolas è intervenuto ai microfoni di Sky dopo la vittoria contro il Genoa, rilasciando una breve dichiarazione.

Di seguito le sue parole:

“Non è facile giocare contro di noi, abbiamo equilibrio e mentalità vincente, creiamo tanto e subiamo poche occasione. Anche per il Barcellona sarà dura. Ora però non pensiamo a loro, ma a far bene e chiudere come si deve il campionato.”

