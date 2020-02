Poco dopo la fine di Napoli-Torino, con la vittoria degli azzurri, è intervenuto Manolas ai microfoni di Dazn; di seguito le sue parole.

“Abbiamo fatto una buona gara ma quando abbiamo così tante occasioni dobbiamo chiuderla, altrimenti si rischia il pareggio. Non sfruttiamo le occasioni ed alla prima occasione degli avversari subiamo gol.

Non dobbiamo mai perdere la concentrazione perché prendi gol e vai in panico. Il mio lavoro è non far prendere gol e se riesco a segnare va ancora meglio.“

Comments

comments