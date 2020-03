Manolas e Di Lorenzo elogiati dai quotidiani per la prova di ieri

Kostas Manolas e Giovanni Di Lorenzo promossi a pieni voti dai quotidiani dopo le prove fornite ieri sera contro il Torino.

Per il difensore greco, di cui i quotidiani sottolineano anche il bel gol segnato, una pioggia di 7. In più, i quotidiani parlano anche del buon feeling che si sta creando con l’altro centrale di difesa, Nikola Maksimovic.

Su Di Lorenzo, invece, stessa pioggia di voti: tutti concordi con il 7. I quotidiani rimarcano il fatto che ha macinato chilometri anche ieri sera, nonostante il fatto che non si sia mai fermato.

Anche per 100×100 Napoli entrambi sono da 7 per come hanno giocato ieri sera.

fonte foto: sscn.

