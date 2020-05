La presenza di Kostas Manolas nella difesa del Napoli alla ripresa della Serie A è molto complicata, a causa dell’infortunio rimediato.

Questo perché per il difensore greco ci vogliono almeno 5/6 settimane per recuperare dall’infortunio. In caso di ripartenza della Serie A prevista per il 13 giugno, quindi, è molto probabile la sua assenza come titolare; la situazione di Manolas, comunque, sarà valutata di giorno in giorno nelle prossime settimane dallo staff medico del Napoli.

