Manolas out dai convocati solo per una questione di gestione

Sky Sport continua a riferire alcuni aggiornamenti dal mondo Napoli, in vista della sfida di domani contro il Verona. Dopo Allan e le possibili novità, stavolta si parla di Manolas.

A quanto pare, il difensore greco non ha subito nessuna ricaduta ma è comunque finito fuori tra i convocati. Il motivo sarebbe di pura gestione del giocatore, dato che è da poco rientrato da un infortunio.

Non essendo convocato Manolas non perderà due giorni di lavoro e Gattuso conta di riaverlo al meglio per le prossime partite.

