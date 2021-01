Manolas può recuperare per la Supercoppa Italiana

Kostas Manolas si è infortunato domenica, nel corso della sfida contro l’Udinese alla Dacia Arena, ed oggi è arrivato l’esito dell’esame.

Un risultato confortante quello che si è avuto dall’esito degli esami a cui si è sottoposto il difensore greco. L’infortunio di Manolas, infatti, impone la prudenza ma apre anche all’ottimismo.

Questo perché Kostas potrebbe recuperare in tempo per la partita di Supercoppa Italiana contro la Juventus; partita in programma il 20 gennaio (mercoledì prossimo), alle ore 21.

