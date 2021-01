Manolas valutato quotidianamente, Supercoppa non a rischio

Kostas Manolas, difensore del Napoli, ha subito un infortunio nella gara contro l’Udinese. Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport.

Nella giornata di ieri hanno tenuto banco le condizioni di Kostas Manolas. Il giocatore greco, infortunatosi durante la partita contro l’Udinese, è stato vittima di una distrazione di primo grado del muscolo otturatore esterno destro. Qualcuno ha provato a dare dei tempi di recupero per l’ex difensore della Roma ma – secondo quanto riportato oggi da Il Corriere dello Sport – la Supercoppa non sarebbe un evento a rischio per Manolas. Il giocatore verrà valutato quotidianamente.

