Maradona arte e solidarietà. All’asta un opera dedicata al pibe de oro

Arte, solidarietà,Maradona. Presso la sede del Banco Preziosi Napionale presieduto da Marco Limoncelli, si è tenuto l’evento ‘Start Art’ – promosso dalla International Broker Art di Danilo Gigante.

Il momento clou della mostra di 13 quadri di Paolo De Cuarto dedicati a grandi brand italiani del progetto #iosonoitaliano – è stata l’asta solidale relativa all’opera affigurante Diego Armando Maradona, il calciatore più grande di tutti i tempi. Sono intervenuti circa 50 ospiti tra cui il console del Benin, Giuseppe Gambardella, il Generale Angelo Schiano di Zenise, Vincenzo Ferrata, direttore della FONDAZIONE Cannavaro Ferrara ll quadro del pibe de oro presentaro da Diego Armando Junior, che – emozionato- ha manifestato sentimenti sinceri nei confronti del padre – parte da una prima offerta di euro 2500 ma ci sono altri investitori interessati. Le opere resteranno in visione per ulteriori 7 giorni. L’asta dunque resta in corso.

Ecco alcune foto:

