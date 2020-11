Maradona, Cristiana Sinagra: “Mi allontanai io. Diego Jr. l’abbiamo voluto insieme”

Cristiana Sinagra, amore napoletano di Diego da cui nacque Diego Maradona Jr, ha parlato in un’intervista al Corriere della Sera.

“Fui io ad allontanarmi, quando capii che aveva attorno troppe persone che ci ostacolavano. Intuii che il mondo che lo circondava era troppo grande per non travolgerlo, e non lasciare spazio al nostro amore. Lui andò via per il Mondiale, dopo ci siamo anche sentiti qualche volta. Sapeva che ero incinta, Diego lo avevamo voluto insieme.

Dicono che è morto per la cocaina, ma questa gente lo sa che non ne assumeva più da anni? Conosce realmente il suo vissuto, i suoi problemi, la sua depressione? No, e allora abbiano la compiacenza di stare zitti. Rispettino il nostro immenso dolore”.

Comments

comments