Maradona Cup, trattativa saltata con il Napoli non per motivi economici

La radio ufficiale della SSC Napoli riporta che la presenza del Napoli per la Maradona Cup è saltata non per motivi economici.

Il motivo per cui il club azzurro non vi prenderà parte è da ricercare nella partita contro il Milan in programma il 19 dicembre. La Maradona Cup, infatti, si giocherebbe il 14 dicembre, a Riad nell’Arabia Saudita, solo cinque giorni prima della sfida contro i rossoneri.

A questa Coppa prenderanno parte Barcellona e Boca Juniors. Infine, il Napoli sarebbe stato felice di parteciparvi ma nel periodo che va dal 27 dicembre al 2 gennaio.

Comments

comments