Maradona ed il mito che rivive. Una mostra fotografica sarà inaugurata il 5 luglio

Diego Armando Maradona torna a vivere grazie ad una mostra fotografica che sarà inaugurata il 5 luglio, a Trentola Ducenta.

In particolare, l’allestimento sarà fatto nel Centro Commerciale Jumbo, bene sottratto alla criminalità organizzata. Il tema è “Il riscatto di una città attraverso lo sport”. L’inaugurazione, come già detto, ci sarà il 5 luglio ed è lo stesso giorno in cui Maradona fu presentato al San Paolo nel 1984.

La storia del Pibe sarà raccontata in foto da Sergio Siano che era il fotoreporter di bordo campo quando Diego giocava. Appuntamento quindi ad inizio luglio, per la mostra fotografica sul Pibe de Oro.

