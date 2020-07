Maradona ed il video della finale tra l’Argentina e la Germania di Italia ’90

Maradona ha pubblicato un video della finale del Mondiale che si svolse in Italia nel 1990, con la Germania e la sua Argentina protagonisti indiscussi.

A precedere il video è un lungo messaggio del Pibe de Oro:

“Un video che non avrei voluto caricare. Non avevamo bisogno di essere derubati, ma è come se fosse stato così; mi scuso con i miei compagni perché i maltrattamenti subiti durante il Mondiale furono per colpa mia. Poi ho vinto partite che non avrei dovuto vincere; ma se fosse servito a renderli felici, lo avrei fatto di nuovo.”

Di seguito il video pubblicato:

Comments

comments