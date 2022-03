Maradona, i retroscena del suo incontro con Putin nel 2018

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna, ha raccontato un retroscena relativo all’incontro, avvenuto nel 2018, tra Diego Armando Maradona e Vladimir Putin.

In occasione degli ultimi Mondiali, disputati proprio in Russia, il leader del Cremlino voleva a tutti i costi incontrare il leggendario Pibe de Oro che però, inizialmente, aveva rifiutato la proposta: “Devo svegliarmi alle 9:30. Io alle 9.30 non mi sveglio. Non mi sveglio!”, aveva raccontato Maradona al suo entourage (in un audio che solo ora è stato diffuso da Infobae, ndr). “Ha fissato l’appuntamento troppo presto. Se fa un cocktail nel pomeriggio, metto un vestito e vado. Ringrazio Putin ma no, è deciso”, aveva aggiunto l’attaccante, più convinto che mai. L’incontro c’è stato ma alle condizioni di Maradona, che non si è fatto intimorire da Putin ed è riuscito a vederlo nel pomeriggio.

