Maradona Jr: “Inaugurazione stadio? Papà dev’essere abbracciato dalla gente”

Il figlio del Pibe de Oro Diego Maradona Jr ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Repubblica.

“Papà dev’essere abbracciato dalla gente. Senza pubblico è perfettamente inutile parlare dell’inaugurazione dello stadio.

Non so cosa sia successo tra il Napoli e il Comune e non voglio neanche entrarci.

Qualsiasi cosa sarà organizzata in città per ricordare mio padre, non può prescindere dal coinvolgimento della famiglia. Dobbiamo essere informati e naturalmente invitati.

Ho sempre mostrato apertura nei confronti di ogni iniziativa e per questo motivo meritiamo rispetto.

Vogliamo essere considerati in ogni situazione che riguardi mio padre. Non parlo soltanto di me, penso anche alle mie sorelle, Dalma, Gianinna e Jana, e a Diego Fernando. Vivono tutti in Argentina e abitando a 15 mila chilometri di distanza magari non sanno nulla.

Penso sia giusto informarci sempre”.

