Maradona jr: “Maksimovic va escluso, ha il contratto in scadenza e non è sereno”

Diego Armando Maradona jr. ha parlato del momento del Napoli ai microfoni di Radio CRC, durante la sua trasmissione “Arena Maradona”.

“Secondo me in questo momento Maksimovic non può giocare. E’ in scadenza di contratto e non è sereno. Gli errori che ha commesso ieri contro il Sassuolo hanno confermato la mancanza di lucidità, io ho giocato a calcio e conosco le difficoltà. Per questo non voglio infierire su Maksimovic. Dico soltanto che al momento non vale la pena coinvolgerlo nelle scelte. Non capisco perché puntare su Hysaj a sinistra, quando su quella fascia puoi contare su Mario Rui oltre che al recuperato Ghoulam. In certi frangenti, però, il Napoli a Reggio Emilia mi è anche piaciuto. Però gli errori commessi da Bakayoko, Di Lorenzo e Manolas nel finale sono inammissibili. Peccato, perché i due punti persi contro il Sassuolo potrebbero estromettere il Napoli dalla lotta Champions. Ecco perché capisco l’amarezza di Insigne a fine gara. Sono orgoglioso di essere rappresentato da un capitano così”.

