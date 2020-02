Maradona Jr: “Messi-Diego? Non si paragona un terrestre ad un extraterrestre”

Diego Armando Maradona Jr, figlio del leggendario Diego, ha parlato ad El Larguero in vista della sfida di questa sera tra Napoli e Barcellona.

“Messi si sta avvicinando a Maradona, ho sempre detto che lui sia più forte di Ronaldo, ma i terrestri non possono essere paragonati agli extraterrestri. Maradona è il migliore della storia e chiunque dica il contrario non capisce nulla di calcio. A Napoli lui è Dio. Mio padre è amato da tutti. Ma anche chi critica Messi non capisce nulla di calcio. Ronaldo? Ma non ci sono paragoni con Messi…”.

