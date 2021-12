Maradona Jr risponde ad Alciato: “O ha problemi di traduzione o è complice di fake news”

Diego Armando Maradona Jr risponde all’ex giornalista di Sky Alessandro Alciato che hai microfoni di Radio Kiss Kiss ha detto che il Tribunale argentino di La Plata ha dato ragione a Stefano Ceci e torto agli gli eredi Maradona circa i diritti di utilizzo dell’imagine del nome di Diego Armando Maradona.

Questa la risposta di Diego Jr figlio del Pibe de Oro, arrivata sempre dai microfoni di Radio Kiss Kiss:

“Sotto nostra richiesta il giudice emette una risoluzione in cui dice che Ceci, Paone, Sentero e Morta devono smettere immediatamente di usare l’immagine di mio padre.

Ci tengo a precisare questa cosa perchè non capisco come il signor Alciato possa prendere le aperti di alcune persone senza aver sentito l’altra campana. In più quello che è uscito non è nuovo perchè è una notizia di ieri che è uscita in Argentina.

Infine ho voluto chiarire perchè da settimane escono fake news che provocano un attacco mediatico a noi della famiglia.

Non voglio più entrare nel merito di queste cose, ma la risoluzione parla chiaro e dice il contrario di ciò che dice il signor Alciato. O lui ha problemi di traduzione o è complice di una fake news, e ciò sarebbe molto grave.

Il signor Alciato dice bugie”.

