Maradona Junior: “L’unico dubbio su questa squadra è la gestione dei terzini. Benitez? Se n’è andato per disperazione”

Diego Armando Maradona Junior ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Ne Parliamo il Lunedì’ in onda su Canale 8.

“Calciatori scontenti? Ci sono e ci sono stati anche con Sarri. Vogliamo parlare di Meret? Per me è un ottimo portiere ma adesso cosa ha da dire? Davanti ha un portiere attualmente più forte. Quando c’è Ospina in porta il Napoli è un’altra squadra.

Il mio unico dubbio su questa squadra è Hysaj a sinistra. Ma è costretto a farlo perché Mario Rui non può giocare sempre. Non credo che Ghoulam stia così male da non poter giocare se ripenso al Ghoulam che ho visto lavorare a Castel di Sangro. Questa gestione dei terzini la sta soffrendo anche Di Lorenzo. Io mi chiedo come sia stato possibile non prendere un terzino sinistro se serve al Napoli da 4/5 sessioni di mercato. Per il resto credo che Gattuso stia facendo tutto nella maniera più logica e giusta.

Ritorno Benitez? Ricordiamo che se n’è andato per disperazione. Noi lo abbiamo maltrattato. Il problema di noi tifosi è che pensiamo che il Napoli sia il Real Madrid come asticella di valutazione. Noi siamo il Napoli.

