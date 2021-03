Maradona Junior: “Osimhen è stato preso per dare altre soluzioni al Napoli”

Diego Armando Maradona Junior ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Ne Parliamo il Lunedì’ in onda su Canale 8.

“Secondo me Osimhen è stato preso per dare un’altra dimensione al Napoli. Nel senso che serviva un giocatore che dava altre soluzioni quando la squadra era bloccata quando gli avversari chiudevano le linee di passaggio. Forse non avevano previsto che il ragazzo fosse così indietro nel dialogo con i compagni.

Zielinski? Prendetemi per pazzo ma io credo che al momento lui sia inferiore solo a De Bruyne.

Orsato? Mi sono sentito preso in giro perché la sua non è una spiegazione vera quindi credo che se mi deve prendere in giro è meglio che continui a non parlare.”

