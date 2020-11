Maradona Junior ricorda Diego: “Capitano del mio cuore, non morirai mai”

Sul proprio profilo Instagram Diego Armando Maradona Junior ricorda la morte del padre con un messaggio emozionante.

“Quanto ero felice con te … non potevi nemmeno immaginarlo, solo guardandoti accanto a me mi sentivo invincibile !!!! quanto mi mancherà questo abbraccio della mia vita, né puoi nemmeno lontanamente immaginare, quanto mi mancherà sedermi con te a guardare una partita del nostro amato Napoli !! E i miei figli ?? come faranno a meno di un nonno così affettuoso ??? Vi prometto che saranno sempre dalla vostra parte, che vi difenderanno sempre e che si gonfieranno sempre il petto parlando del nonno !!! Capitano del mio cuore non morirai mai perché ti amerò fino all’ultimo respiro che avrò !! Aspettami e vieni a trovarti quando sarà il mio momento perché ti ho sempre voluto al mio fianco perché un figlio accanto a un padre non ha paura niente! Buon viaggio 10 del mio cuore !! Ti amo.”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Diego Armando Maradona Junior (@diegomaradonajunior)

