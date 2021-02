Maradona Junior: “Sabato il Napoli poteva giocare solo così, l’aneddoto su papà durante Inter-Juve del 2018”

Diego Armando Maradona Junior ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Ne Parliamo il Lunedì’ in onda su Canale 8.

“Abbiamo sempre contestato la grande passività di questo gruppo. Abbiamo detto che era un gruppo che mollava alla prima difficoltà. Il Napoli, invece, è una squadra compatta e difficile da affrontare. Il Napoli questa volta ha capito che non poteva giocarsi la partita a viso aperto perché l’avrebbe persa e per me questo è un grandissimo segnale di forza. E’ un segnale di forza l’abbraccio dei calciatori a Gattuso per l’ambiente che pensava che questa era una squadra scontenta. Se così i calciatori sono scontenti vorrei che lo fossero sempre allora.

Secondo me Ospina è funzionale per questa squadra. Per me una squadra deve avere la mentalità di giocare a calcio e imporre il proprio gioco. Il Napoli ha vinto contro la Juventus perché è stato umile ed intelligente capendo il proprio limite.

Pirlo? Le sue dichiarazioni nel post partita per me sono delle gravi dichiarazioni.

Juventus e Arbitri? Vi racconto un aneddoto. Inter-Juve la vidi a Dubai con papà. Quando la Juventus stava soffrendo tantissimo lui si girò verso di me e disse: ‘Vedrai che adesso trovano il modo per fargliela vincere’.”

