Maradona, la figlia Dalma: “Ti amerò e ti difenderò a vita, mi manchi già”

Dalma Maradona, figlia del compianto Diego Armando, ha pubblicato un lungo post su Instagram per ricordare il padre.

La leggenda argentina è scomparsa due giorni fa, nella sua casa di Buenos Aires, a causa di una crisi respiratoria e la sua primogenita lo ha ricordato con uno splendido messaggio ed una foto, che la ritrae, bambina, insieme al papà: “Ti amerò e ti difenderò tutta la vita. Mi manchi già pà. Ho messo insieme i miei pezzi e non riesco a immaginare come sarà la mia vita senza di te, non posso. Ma eccomi qui con il miglior marito del mondo e una figlia che mi aiuteranno ad andare avanti! Ti porto le margherite per decorare i tuoi calzini da giocatore e per favore guardami di nuovo con quell’amore che vedi nella foto! Ti amerò per sempre”

https://www.instagram.com/p/CIGW2dGB8I5/

