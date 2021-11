Maradona, l’amico Ceci: “La statua farà il giro di campo prima del match con la Lazio, poi sarà esposta all’esterno dello stadio”

Stefano Ceci, amico di Diego Armando Maradona, è intervenuto ai microfoni di Radio 24, durante la trasmissione “Tutti Convocati”.

Il tema del giorno è la statua raffigurante il compianto fuoriclasse argentino, che verrà presentata in occasione della prossima gara casalinga del Napoli, che vedrà gli azzurri ospitare la Lazio: “Statua? Omaggio alla città e una promessa che gli ho fatto il giorno che gli diedero la cittadinanza onoraria di Napoli. La statua di Maradona farà il giro della pista di atletica in modo che la vedano tutti. Poi troverà posto all’interno dello stadio, ma in giornate a tema verrà esposta anche all’esterno per poterla ammirare. Anche i momenti brutti di Diego oggi li porto col sorriso. Oggi io ho il ricordo non di Maradona, ma di Diego”.

