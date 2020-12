Maradona, l’artista che ha realizzato la statua: “Scolpito come un dio greco”

L’artista napoletano Domenico Sepe ha realizzato una splendida statua per omaggiare Diego Armando Maradona, scomparso lo scorso 25 novembre.

Il comune di Napoli si era detto particolarmente interessato alla realizzazione di una scultura in onore del Pibe de Oro, e l’artista, senza intraprendere alcun percorso burocratico, ha portato a termine l’opera in appena 10 giorni e ha espresso la volontà di donarla alla città, che stabilirà dove collocarla. La statua, realizzata in argilla, andrà completata con la lavorazione in bronzo e sarà alta circa 4 metri.

Sepe, in un’intervista rilasciata a serieanews, ha spiegato: “Ho pensato alla scultura greca, ho immaginato Maradona come un dio greco ed è stata la scintilla artistica. Il bronzo viene definito ‘materiale eterno’, dura nei secoli e i Bronzi di Riace ne sono un esempio straordinario. Per Diego mi è sembrato perfetto”.

