Maradona, l’ex medico: “Ucciso da incoscienti! Non dovevano dimetterlo”

Alfredo Cache, storico medico di Maradona, ha parlato della morte del Pibe de Oro in un’intervista raccolta sulle pagine de Il Mattino.

Ecco alcuni passaggi della sua intervista a Radio Rivadavia:

“La morte di Maradona è figlia di negligenza, incoscienza e inesperienza. Non era nelle condizioni per essere dimesso dalla clinica e andava tenuto maggiormente sotto controllo. Aveva bisogno di un controllo costante e continuo durante l’operazione. Anche quando era ricoverato in clinica non ho visto un monitoraggio totale e ho anche dei dubbi circa le cure e il controllo clinico costante.

Una follia, doveva restare ricoverato. Non era adeguatamente curato. Sarebbe dovuto rimanere in ospedale, non in una casa che non era stata adeguatamente allestita. In tanti anni che lo conoscevo ha avuto alti e bassi, ma è morto davvero in modo insolito”.

