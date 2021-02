“Maradona mi ha salvato la vita”, commovente testimonianza di una ragazza argentina

Maradona e Mariana, una storia commovente dell’incontro in un centro di riabilitazione in Argentina. Da Repubblica.

“Maradona mi ha salvato la vita”.

Scrive proprio così una giovane donna argentina svelando, sui social, uno dei molti episodi inediti che raccontano il grande cuore di Diego. Una vicenda umana delicata e toccante. Anno 2017, marzo. Mariana è in un centro di riabilitazione in Argentina. Il suo equilibrio è andato in frantumi per una storia d’amore finita male. Faticosamente, sta cercando di riprendere il filo della sua vita. Combatte contro i suoi demoni da un mese e mezzo. Una dura lotta. All’improvviso compare Diego Armando Maradona.

“Era lì per i suoi problemi di alcolismo, io, invece, per una spaventosa depressione. Abbiamo giocato assieme a volley, mi diede un soprannome: lapicera veloz. Scrittrice veloce, perché avevo cominciato a scrivere di continuo pensieri e sensazioni su fogli di carta. Diego stava aiutando a sollevarmi dal mio difficile stato finchè un giorno, purtroppo, ebbi una orribile crisi.

Tre infermiere, per calmare l’angoscia che mi devastava, mi legarono a un letto al primo piano e mi diedero un’overdose di farmaci. Il giorno dopo mi svegliai con metà del corpo paralizzato. Ero letteralmente a pezzi. Non potevo camminare. Intervenne il mio medico che intimò: non potete darle quelle cose senza il suo consenso. Ma appena tre giorni dopo le stesse tre infermiere intervennero per una mia nuova crisi. A quel punto Diego, che era lì, si alzò di scatto dal divano, allargò le sue braccia quasi a difendermi e disse: “No, con la ragazza questo no”. Discussero, litigarono per diversi minuti mentre io piangevo. Poi chiese e ottenne che gli venisse portato il telefono, si connesse al file dove tutti condividevamo le nostre giornate e mi chiese di dargli il numero di mia madre. La chiamò. Signora sono Diego, stia calma, la ragazza sta bene ma è meglio che non passi la notte qui. Stia tranquilla, è come mia figlia. Riattaccò e nell’attesa non si staccò un secondo da me.

Sono molte le idee e le cose della vita che mi separano da Maradona ma è stato importante per me e non posso dimenticare quando mi disse: “Lapicera veloz, dammi un foglio di carta”. E ci scrisse su”.

Maradona in quel foglietto apostrofò con termini coloriti il ragazzo che aveva lasciato Mariana e aggiunse queste righe: «Finchè Maradona non me lo ha spiegato non avevo capito e mi sei costato otto anni della mia vita».

“Posso dire: sai perché mi batte il corazon? Io ho visto Maradona!”.

