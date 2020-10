Maradona: “Senza la dipendenza avrei potuto giocare molto di più”

Diego Armando Maradona, nel giorno dei suoi 60 anni, ha rilasciato una breve dichiarazione al Clarin dove parla di sé.

A seguire le sue parole:

“Sono stato e sono molto felice. Il calcio mi ha dato tutto, più di quanto avessi immaginato. Se non avessi avuto quella dipendenza avrei potuto giocare molto di più. Ma quel che è passato è passato, sto bene e ciò che mi spiace maggiormente è non avere i miei genitori. È l’unica cosa che chiedo, un giorno in più con la Tota però so che dal cielo è orgogliosa di me ed è stata felice.”

