Maradona: “Tagliate stipendio a me, ma non ai giocatori”

Diego Armando Maradona, allenatore del Gimnasia La Plata, ha parlato della scelta di farsi tagliare lo stipendio dal club senza toccare quello degli altri dipendenti.

Una scelta dovuta per l’emergenza che si sta affrontando per via del Coronavirus. Maradona ha dato l’assenso a farsi ridurre l’ingaggio, poi ha detto la sua sulla possibile permanenza al Gimnasia; di seguito le sue parole, riportate dal portale Ansa:

“Molte persone hanno bisogno di questo stipendio per vivere. Spero di poter rimanere al Gimnasia, lo adoro. Ho una relazione straordinaria con le persone, con il presidente, con tutti. La mia idea è quella di continuare con tutto lo staff tecnico e anche di mantenere i rinforzi arrivati durante l’ultima finestra di mercato, hanno fatto molto bene alla squadra.“

