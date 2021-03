Maradona, vittoria “postuma” contro il Fisco: il Pibe non era debitore di 40 milioni

Vittoria postuma in Cassazione per Diego Armando Maradona, fuoriclasse argentino scomparso lo scorso 25 novembre in seguito ad un edema polmonare.

La Suprema Corte, con un verdetto pubblicato oggi e discusso in udienza a porte chiuse lo scorso 20 ottobre, ha stabilito che il Pibe de Oro non è mai stato debitore di 40 milioni di euro nei confronti del Fisco italiano e ha, inoltre, diritto al condono concesso al Napoli Calcio e convalidato dalla Commissione tributaria centrale di Napoli nel 2013.

“La Cassazione ha confermato quello che abbiamo sempre detto: Maradona non è mai stato un evasore fiscale. La presunta evasione non è mai esistita, così come è stato per Careca, Alemao e per il Calcio Napoli. È una sentenza che, finalmente, restituisce onore e dignità a Diego, il quale mai più potrà essere etichettato come evasore fiscale. Sicuramente se la starà ridendo lassù, perché ancora una volta ha combattuto e vinto per la verità. Dispiace solo che in tutti questi anni – conclude l’avvocato – gli Uffici dell’Amministrazione finanziaria non abbiano mai voluto ascoltare le ragioni dei difensori di Maradona, negando ogni istanza in autotutela per una vittima innocente, perseguitata e strumentalizzata, ostinandosi in un atteggiamento incomprensibile” ha dichiarato l’avvocato Angelo Pisani, difensore del Pibe in questa lunga vicenda.

