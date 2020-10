Maran: “A Napoli con mille preoccupazioni, non pensavamo solo alla partita”

L’allenatore del Genoa, Rolando Maran, è intervenuto ai microfoni di Sky durante SkyCalcioShow. Queste le sue parole.

“Stiamo vivendo un momento particolare tutti noi. Non mi sento di commentare altre situazioni, posso commentare quello che è successo a noi. Ci siamo trovati da un giorno all’altro con tanti ragazzi positivi, abbiamo cercato di rispettare il protocollo ma penso fosse troppo tardi. Siamo partiti un giorno dopo in direzione Napoli per portare solo giocatori negativi al Covid. Nonostante abbiamo seguito tutte le norme, ci troviamo in questa grave situazione. Abbiamo tanta voglia di tornare in campo, ci siamo allenati solo una volta dalla partita contro il Napoli. Il primo positivo al Covid era Perin che ha avuto la febbre e quel giorno non si è presentato in allenamento. Ad oggi sta bene, come tutti gli altri ragazzi. Siamo partiti per Napoli con mille preoccupazioni, non pensavamo solo alla partita”.

