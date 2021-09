Marani: “Per numeri e prestazioni, il Napoli è sopra tutti”

Matteo Marani, dagli studi di Sky Sport, ha parlato di questo inizio di campionato delle squadre di Serie A.

Queste le parole di Marani:

“In questo momento, a mio avviso, il Milan, l’Inter, il Napoli e Atlanta sono più forti della Juventus. La squadra di Gasperini ha problemi difensivi ma ha un agonismo che non ha nessun altra. Nel secondo gruppo, oltre alla Juve, inserisco Roma e Lazio, ma ci aggiungo anche la Fiorentina. Ad ogni modo, per numeri e prestazioni, il Napoli è sopra tutti. L’unica incognita è la continuità che andrà verificata. Ovvio che l’unica che manca in questa foto di inizio stagione è la Juventus”.

