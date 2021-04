Marani, Sky: “Con Mazzarri e Sarri la storia finì allo stesso modo”

Matteo Marani ha parlato della situazione relativa a Gattuso, e del suo addio quasi certo, ai microfoni di Sky Sport.

Questo il suo commento:

“Mi stupirebbe una inversione a U da parte di Gattuso, è un uomo di grande orgoglio. Ci sono stati mesi in cui è stato al centro del tritacarne delle critiche a da parte della società si aspettava maggiore protezione, soprattutto da parte del presidente che invece ha sondato il campo per altri allenatori.

E’ una storia che si ripete ogni volta, anche con Mazzarri e con Sarri la storia finì allo stesso modo… Il presidente De Laurentiis considera l’allenatore un po’ una cosa sua e se le cose vanno male non riesce a mediare. Poi quando le cose iniziano ad allontanarsi perdono di valore. E’ una sindrome, e infatti non a caso con molti di loro poi continua a sentirsi, li tiene come consiglieri. Bisognerebbe apprezzare di più quello che si ha.“

