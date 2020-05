Marc Cucurella, l’esterno spagnolo nel mirino del Napoli

Il Napoli è sempre attivo sul mercato, uno degli ultimi nomi venuto fuori è quello di Marc Cucurella, esterno del Getafe.

Marc Cucurella Saseta, nato ad Alella il 22 luglio del 1998, è un calciatore spagnolo di proprietà del Barcellona ed in prestito al Getafe.

Il giovane calciatore è un terzino sinistro che, all’occorrenza, ricopre senza problemi anche il ruolo di esterno di centrocampo e, alle volte, addirittura di ala sinistra.

La sua intelligenza tattica gli permette di essere utilissimo sia in fase offensiva che in fase di copertura. E’ molto abile nei cross e la sua ottima tecnica di base unità alla velocità gli permette, spesso, di creare superiorità numerica nel suo lato.

Nella stagione in corso, al getafe, ha collezionato la bellezza di 26 presenze in campionato condite da una rete e cinque assist. Numeri che ci aiutano a capire l’aiuto che questo calciatore è in grado di dare anche nella fase realizzativa.

Stando a quanto riportato dai quotidiani spagnoli, il Getafe avrebbe un’opzione d’acquisto a 6 milioni di euro con il Barcellona che manterrebbe, però, il 40% sulla futura rivendita.

Il valore attuale del calciatore si aggira, secondo trasfermarkt, sui 20 milioni di euro e, dalle parole del presidente del Getafe dei giorni scorsi, si è intuito che il Napoli sia fortemente interessato all’acquisto del ragazzo.

Marc Cucurella è assistito da EMG Mundial.

