Marcello Lippi a KKN: “Napoli straordinario con De Laurentiis”

A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Marcello Lippi, ex ct dell’Italia, che ha parlato anche del Napoli di De Laurentiis.

Per lui un Napoli straordinario che ha avuto la sfortuna di trovarsi davanti una squadra da record. Di seguito le parole di Lippi, che parla della ripresa del campionato:

“All’estero forse sono più decisionisti e coraggiosi, qui abbiamo affrontato per primi lo tsunami, nessuno era preparato ma ora è cambiata la situazione e sono passati tre mesi. Ora è sotto controllo, bisogna stare ancora attenti, non bisogna esagerare, ma da mesi ci dicono che bisogna convivere col virus ed allora partiamo e conviviamoci.

Senza pubblico non è calcio ma per portare a termine i campionati si può giocare senza, così come se si deve fare qualche partita alle 16.30 o alle 17 facciamola, non cambia poi così tanto come orario. La regola delle cinque sostituzioni deve essere sempre vista nell’eccezionalità del momento: è un rimedio. Chiaro che chi ha rose lunghe di livello è avvantaggiato, non c’è dubbio.

Napoli? Sono stato recentemente a Castel Volturno, ho parlato con Giuntoli e Rino. Il Napoli con ADL è da anni in A; una A da vertice, fa quasi sempre la Champions, i risultati sono fantastici ma ha avuto la sfortuna di trovare davanti una squadra da record che ha vinto 8 anni, ma il lavoro del Napoli è fantastico.“

